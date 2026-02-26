A poche ore dalla scadenza del 28 febbraio per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), diversi utenti hanno segnalato rallentamenti e difficoltà di accesso al portale unico Isee dell’INPS. La piattaforma, utilizzata per aggiornare l’indicatore necessario al calcolo di numerose prestazioni sociali, ha registrato tempi di risposta più lunghi rispetto agli standard abituali. Secondo le segnalazioni raccolte, per ogni informazione inserita o per il caricamento di un dato sarebbero stati necessari fino a 30 minuti di attesa, contro i circa 30 secondi normalmente richiesti nelle settimane precedenti. Il rallentamento sarebbe legato all’elevato numero di accessi concentrati negli ultimi giorni utili prima della scadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno unico, problemi e rallentamenti sul portale INPS a poche ore dalla scadenza del 28 febbraio

