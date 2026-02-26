Durante una conversazione informale, si è parlato di un incontro tra due figure note del settore, con riferimenti a un evento di ieri sera che avrebbe coinvolto un gruppo di persone. Si è anche menzionato il desiderio di condividere prove video relative a quanto accaduto. Inoltre, si è fatto un commento sulla necessità di riposo per chi lavora in occasioni come il festival di Sanremo, sottolineando l'importanza di recuperare energie.

“Abbiamo saputo che stanotte non hai dormito“: così Laura Pausini a Elettra Lamborghini dopo la sua esibizione all’Ariston di ieri sera, mercoledì 25 febbraio, sulle note della sua Voilà. E in effetti, che la cantante non riesca a chiudere occhio è cosa nota, perché già nella prima serata si era scagliata ironicamente contro coloro che stanno a banchettare fino a tarda notte accanto agli alberghi di Sanremo. “Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali“, ha risposto a Pausini. Oggi, giovedì 26, Lamborghini è tornata sulla faccenda ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Asse Clerici-Lamborghini sui festini bilaterali: "Ho trovato un focolaio di festino ieri sera, dopo posterò i video", "Hai ragione, chi va a Sanremo a lavorare ha bisogno di riposare"

