Fucecchio, 25 febbraio 2026 – Paura oggi pomeriggio nella sede della polizia municipale, a Fucecchio. Erano da poco passate le 18 quando un uomo si è rivolto all’ufficio di via Battisti e, trovandolo chiuso al pubblico, ha iniziato a urlare pretendendo di essere comunque ricevuto. Il personale che si trovava all’interno per svolgere attività di back office ha cercato di placarlo spiegando che sarebbe dovuto tornare all’orario previsto e rassicurandolo che chi di turno si sarebbe preso in carico il suo caso. Una gentilezza inutile, davanti alla quale l’uomo – un fucecchiese di mezza età – sarebbe andato su tutte le furie. E giù urla, e giù botte contro la vetrata d’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto alla Municipale, sfonda la vetrata a causa di una multa

