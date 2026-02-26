Proseguono ininterrottamente le attività di investigazione dei Carabinieri in relazione all'assalto a un portavalori avvenuto lo scorso 9 febbraio lungo la statale 613 “Brindisi-Lecce”. Fin dalle primissime fasi è stato predisposto un capillare dispositivo di ricerca e controllo del territorio, che ha visto l’immediato impiego dei Reparti territoriali, supportati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Puglia e Calabria, tuttora impegnati nelle operazioni. Le attività investigative sono sviluppate in stretto raccordo dai Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali di Brindisi e Lecce, impegnati nell’approfondimento dei diversi profili connessi all’episodio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Assalto a portavalori del 9 febbraio: ipotesi base logistica a Campo Panareo Indagini

Assalto al portavalori, battuta a tappeto la zona a ridosso del Campo PanareoNegli ultimi due giorni le perlustrazioni e i rastrellamenti dei carabinieri si sono concentrati nella zona dove il 9 febbraio furono arrestati due...

Assalto ai portavalori, trovata un'altra auto del commando: il punto sulle indaginiUna Jeep abbandonata dai banditi nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico, intanto carabinieri e reparti speciali dell'Arma proseguono la...

Temi più discussi: Assalto portavalori, carabinieri e guardie giurate sotto i colpi dei kalashnikov: Abbiamo visto la morte in faccia - FoggiaToday; Assalto ai portavalori, trovate bruciate vicino a una masseria altre due auto del commando; L’assalto al portavalori nel Salento: ritrovate le ultime 2 auto dei banditi; Vigilanza Privata, escalation di assalti ai portavalori: improcrastinabile la ripresa del tavolo al Viminale.

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: proseguono senza sosta le ricerche dei Carabinieri nel SalentoSALENTO - Non si fermano le operazioni dei Carabinieri dopo l’assalto al portavalori avvenuto lo scorso 9 febbraio lungo la strada statale 613 ... corrieresalentino.it

Assalto al portavalori, proseguono le operazioni dei Carabinieri nelle aree rurali del SalentoI militari stanno effettuando rastrellamenti sistematici e perlustrazioni approfondite lungo le possibili direttrici di fuga ... leccenews24.it

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, si cercano indizi nelle campagne: ipotesi Campo Panareo come base della criminalità x.com

Stasera! I Kelmo gettano un ponte fra Lecce e il Campo Panareo, così vicino ma spesso così distante, con la collaborazione fra musicisti italiani e Aco Eminovic, fisarmonicista serbo di etnia rom residente al campo. Una serata di assoluto valore musicale, m - facebook.com facebook