Quattro persone arrestate ieri nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti interessi del clan Contini all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Tra i destinatari della misura risulta anche un avvocato, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa: tre indagati sono stati arrestati, per il quarto le operazioni risultano ancora in corso. “In merito alle ultime notizie circolate circa gli arresti effettuati per attività illecite condotte nel presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco della ASL Napoli1 Centro, si precisa che detti arresti sono l’epilogo di indagini avviate negli anni 2019 e 2020. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il clan Contini infiltrato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: quattro arresti tra cui un avvocato e 76 indagatiUn’altra bufera giudiziaria sulla sanità napoletana, anche se completamente diversa dal caso del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni e 4 mesi,...

Clan Contini controlla l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: arresti per truffe e corruzioneGrazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo numerose...

Temi più discussi: Concorso ASL Napoli 1 Centro Autisti Ambulanza – Convocazione alla prova orale; Asl Napoli 1: Gli arresti del San Giovanni Bosco riguardano il 2019 e 2020. Il personale opera senza problemi; Ernesto Esposito confermato segretario alla Asl Napoli 1 Centro; Rilascio certificazioni sanitarie – Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

San Giovanni Bosco, la nota dell'ASL: «Gli arresti sono l’epilogo di indagini avviate negli anni 2019 e 2020»«In merito alle ultime notizie circolate circa gli arresti effettuati per attività illecite condotte nel presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco della ASL Napoli1 Centro, ... ilmattino.it

Asl Napoli 1, dirigenza medica in rivolta: Tutte le energie sull’Spedale del Mare, gli altri presidi della Napoli 1 in ginocchioLa rete degli ospedali della Asl fa acqua da tutte le parti dovendo fare i conti con gravi carenze strutturali, strumentali e soprattutto di personale. A puntare il dito sono i sindacati della ... quotidianosanita.it

Ciro Verdoliva, all'epoca direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, formalizzò le segnalazioni e intraprese una collaborazione con la Procura di Napoli per denunciare il clima intimidatorio e proseguire nell'azione di risanamento del nosocomio partenopeo - facebook.com facebook