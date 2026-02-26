Asl Napoli 1 | Arresti al San Giovanni Bosco legati a indagini pregresse

Nelle ultime ore sono state effettuate operazioni presso il San Giovanni Bosco di Napoli, con alcuni soggetti sottoposti a fermo. Le attività rientrano in un’indagine già avviata da tempo e mirano a fare luce su determinati comportamenti. Il personale dell’ospedale continua a svolgere le proprie funzioni senza interruzioni, garantendo l’assistenza ai pazienti e mantenendo la normalità delle attività quotidiane.

Quattro persone arrestate ieri nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti interessi del clan Contini all'interno...

In tutto risultano indagate più di 70 persone, compresi dei medici: secondo l'accusa un clan controllava quasi tutto, dai bar alle ambulanze

