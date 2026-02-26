Asia Tavernini | Infortunio alla prima gara della stagione ma punto ad una finale agli Europei

Durante la prima gara della stagione, si è verificato un infortunio che ha coinvolto la saltatrice in alto, una giovane atleta di 24 anni. Nonostante l’incidente, ha dichiarato di puntare alla finale agli Europei e di non voler mollare. La sua determinazione rimane forte, e si prepara a riprendere gli allenamenti per tornare in forma e competere ai più alti livelli.

Nuova appuntamento con Sprint Zone, la rubrica di OA Sport TV dedicata all'atletica. L'ospite di questa volta è la 24enne saltatrice in alto Asia Tavernini. Un 2025 ricco di soddisfazioni per la trentina record personale a 1.92, medaglia d'argento alle Universiadi di Bochum, titolo italiano assoluto conquistato a Caorle e soprattutto la prima partecipazione ai Mondiali di Tokyo. Tutt'altro che fortunata prima gara di questa nuova stagione: "Avevo già un po' un pochino di fastidio alla caviglia di stacco, molto gestibile. Il raduno a Tenerife è andato in maniera positiva. Ho avuto delle conferme sullo stato di forma. Ero contenta del raduno di com'è stato e di iniziare la stagione.