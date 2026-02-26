Ascolti TV | Mercoledì 25 Febbraio 2026 Sanremo domina la serata con 8,8 mln il 59%

Mercoledì 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 su Rai1 ha confermato il predominio della kermesse musicale. Dopo l’anteprima Sanremo Start (20:39 – 21:40), seguita da 11.012.000 spettatori con il 47,3% di share, la diretta principale ha raccolto 8.814.000 spettatori pari al 59% di share (21:46 – 1:10). Rai1 si conferma quindi assoluto leader del prime time, distanziando nettamente le altre reti. La seconda serata di Sanremo 2026 conferma il primato assoluto di Rai1, con ascolti straordinari che superano il 59% di share, rendendo il Festival l’evento televisivo più seguito della settimana. Le altre reti registrano numeri molto più bassi, sottolineando ancora una volta il fascino della kermesse musicale per il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

