ascolti tv i dati della seconda serata di sanremo 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio 2026, su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40, registra 8.814.000 spettatori pari al 59% di share dalle 21:46 alle 1:10. Nello specifico 11.224.000 spettatori pari al 57.8% nella prima parte dalle 21:46 alle 23:34 e 5.794.000 spettatori pari al 62.3% nella seconda parte dalle 23:39 alle 1:10. Poi, su Canale5 Tre di troppo ottiene 972.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Rai2 The Americas intrattiene 330.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro incolla davanti al video 534.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ottiene 927. 🔗 Leggi su 361magazine.com

