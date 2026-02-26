ASCOLTI TV 25 FEBBRAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 25 febbraio 2026 con la seconda serata del 76° Festival di Sanremo +++ CURVE AUDITEL IN FONDO ALLA PAGINA +++. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x DopoFestival – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x PrimaFestival – x Affari Tuoi – x 76° Festival di Sanremo – x (x + x) TC – x G – x O – x 76° Festival di Sanremo – x (x + x) ——– 2025 – 11410 64. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 25 FEBBRAIO 2026: X MILIONI (%) PER LA SECONDA SERATA DI SANREMO

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026:I dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo.

Ascolti tv del 25 febbraio, Sanremo 2026 seconda serata: tutti tremanoMercoledì 25 febbraio è andata in onda la seconda serata di Sanremo 2026.

Fabrizio Corona annuncia rivelazioni decisive su Signorini e Mediaset | RUVIDO 266

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 24 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah, Le Iene e DiMartedì; Ascolti Sanremo, il pubblico e lo share: ecco cosa c’è dietro i numeri della prima serata; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno.

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026:I dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo ... fanpage.it

Ascolti tv ieri 25 febbraio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 25 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it