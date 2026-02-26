Ascolti tv 25 febbraio 2026 sfida tra Rai e Mediaset

Il 25 febbraio 2026 si sono svolti gli ascolti televisivi della serata, con Rai e Mediaset che hanno proposto programmi diversi. La seconda serata di Sanremo ha ottenuto un'ampia attenzione da parte del pubblico, mentre altri canali hanno registrato risultati variabili. I dati degli ascolti mostrano come le scelte degli spettatori abbiano influenzato le performance delle reti.

Mercoledì 25 febbraio 2026 è ancora nel segno del Festival di Sanremo 2026: la seconda serata su Rai1 raccoglie 9,05 milioni di telespettatori con il 59,5% di share, migliorando in percentuale il risultato del debutto e confermando la kermesse come dominatrice assoluta del prime time. Carlo Conti guida una maratona che, pur con una leggera flessione in valori assoluti rispetto alla prima serata, consolida la tenuta del Festival sul pubblico generalista e rafforza il primato Rai in questa settimana speciale.