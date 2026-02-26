Ascolti in calo anche per la seconda serata di Sanremo 2026. Stando ai dati Auditel, lo share è arrivato al 59,5 per cento e gli spettatori sono stati 9 milioni e 53 mila. La prima serata era stata seguita da 9,6 milioni di persone, pari al 58 per cento di share. La seconda serata dell’ anno precedente aveva totalizzato il 64,6 per cento per una media di 11 milioni e 800 mila teste. Il confronto con le seconde serate degli anni precedenti. Nel 2024, quando però non c’era ancora la total audience e gli ascolti venivano misurati solo sulle televisioni (ora coinvolgono anche altri dispositivi come smartphone e tablet e piattaforme streaming come RaiPlay), la seconda serata era stata seguita da 10 milioni e 316 mila persone (60,1 per cento di share), mentre nel 2023 gli spettatori erano stati 10 milioni e 545 spettatori (62,3 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ascolti, share e spettatori della seconda serata di Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata: 9 milioni di spettatori e 59,5% di share

Sanremo 2026, 8,8 milioni di spettatori e 59% di share: gli ascolti della seconda serata del FestivalIl Festival di Sanremo, giunto alla sua 76edizione, sta riscontrando pareri contrastanti e in tal senso, il numero di ascolti e di share sono più che...

Carlo Conti ha annunciato i duetti e le cover di Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno; Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026: 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% share. Calo rispetto allo scorso anno; Ascolti tv ieri (24 febbraio): Sanremo cala, Carlo Conti non si ripete. I numeri (deludenti) del debutto; Sanremo 2026, ascolti prima serata: dati e confronto a sorpresa con 2025.

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di shareI dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo ... fanpage.it

Gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: spettatori e shareDALLA NOSTRA INVIATA SANREMO - Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 verranno resi noti in tarda mattinata. La prima serata è stata seguita da 9 milioni e 600 mila ... corriere.it

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di #Sanremo2026 : 8.814.000 spettatori con 59% di share x.com

Sanremo, il cast è da Festival degli sconosciuti di Ariccia: crollo ascolti, format trito e showman assenti La kermesse ligure parte con share anemici e ascolti in picchiata, pagando format datati, canzoni anonime e un cast senza stelle, lontano dal glamour che u - facebook.com facebook