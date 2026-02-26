Arte medioevale Nicholaus e il protiro del duomo di Verona

Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 17.30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo “Arte medioevale. Dalla Chanson de Roland a Salomone: Nicholaus e il protiro del duomo di Verona”. Relatore prof. Carlo Donà. Nell’arte medievale nulla è ornamentale in senso moderno, nulla è superfluo o puramente decorativo. Ogni elemento è concepito come parte di un sistema simbolico coerente e teologicamente fondato. Comprendere il Medioevo significa anzitutto riconoscere questa densità semantica. Un caso esemplare è il protiro del Duomo di Verona, opera attribuita a Nicholaus, e in particolare le statue tradizionalmente identificate come “Rolando” e “Olivieri”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

