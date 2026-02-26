Arrivano 6 milioni per la vitivinicoltura con il bando ristrutturazione e riconversione dei vigneti

La Regione Abruzzo ha aperto un nuovo bando da 6 milioni di euro destinato alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inserito nell’ambito dell’Ocm Vitivinicolo. L’iniziativa mira a sostenere le aziende del settore vitivinicolo e a favorire lo sviluppo della produzione locale. La pubblicazione del bando rappresenta un passo importante per il rafforzamento del comparto in regione.

È stato pubblicato da parte della Regione Abruzzo il bando da 6 milioni di euro per l'attuazione della misura "Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" (Rrv), nell'ambito dell'Ocm Vitivinicolo – Organizzazione Comune del Mercato del Vino. Lo rende noto il vicepresidente della giunta.