Arriva Buddharoid il monaco robot | Vi ascolto e vi trasmetto gli insegnamenti del Buddismo

Niente volto, un semplice abito grigio e una missione precisa: parlare di Buddismo. A Kyoto è stato presentato “Buddharoid“, un monaco robot basato sull’intelligenza artificiale che ha conversato con i giornalisti durante un evento in un tempio della città. La macchina unisce Ia e robotica: non solo risponde alle domande, ma compie anche movimenti simili a quelli umani. L’obiettivo è offrire consigli spirituali e trasmettere gli insegnamenti buddisti in modo accessibile. “Mi è stato affidato il compito di condividere gli insegnamenti del Buddismo e di ascoltare le storie di tutti”, ha spiegato il robot durante la presentazione. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Giappone, presentato monaco robot con IA addestrato ai testi buddhisti.

