Arnesi per scassinare e fuga rocambolesca | sequestrata Maserati rubata

Grazie alle indicazioni del 112 i militari a bordo di una gazzella sono riusciti a bloccare la marcia della vettura sospetta grazie ad una repentina manovra di accerchiamento. Dalla vettura si sono frettolosamente allontanati almeno due soggetti, poi dileguatisi in una fitta boscaglia. In auto gli arnesi per lo scasso Nel portabagagli è stato rinvenuto un intero campionario di arnesi utili a scassinare e forzare qualunque tipo di cassaforte o serratura. La vettura, abbandonata quasi al centro della carreggiata, è risultata invece provento di furto. Le attività dei militari del Nucleo Operativo di Mirabella Eclano, coadiuvati dalla Sezione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Fermato e controllato: era alla guida di un’auto rubata. All’interno arnesi da scassoDenunciato a Sezze un giovane di 21 anni; è accusato di ricettazione, riciclaggio e possesso di strumenti atti allo scasso Fermato dai carabinieri...

