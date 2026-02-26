Inizia la stagione agonistica e la Polisportiva Bovisio Masciago è subito in evidenza: davvero una bella prestazione per i portacolori della società bovisiana ai campionati nazionali di atletica leggera che si sono svolti ad Ancona. Presenti Nicolò Vidal, accompagnato dall’allenatore federale Riccardo Pisani. Con lui anche Anna Basilico, con l’allenatrice Ilaria Lanzani. Per lei un buon ottavo posto nella marcia 3.000 metri categoria juniores col tempo di 14’25’’. Vidal, invece, continua a sorprendere. Si è lasciato alle spalle un 2025 da incorniciare nella categoria Allievi: vincitore della marcia 5.000 metri al Festival olimpico della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Argento nella marcia. Vidal, esordio col botto

