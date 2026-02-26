Area commerciale davanti all' Esselunga In aula manca il numero legale

Oggi in consiglio comunale si è discusso delle questioni legate all’area commerciale di fronte all’Esselunga, dove si sono svolti vari interventi senza il raggiungimento del numero legale. Tra gli argomenti affrontati anche la rigenerazione urbana dell’ex scalo merci, un progetto che mira a riqualificare un’area considerata strategica per il collegamento tra il centro storico e i quartieri limitrofi.

Le pratiche dibattute nel consiglio comunale di Arezzo di oggi, 26 febbraio. Terzo luogoRigenerazione urbana protagonista con il cosiddetto Terzo Luogo, l'ex scalo merci in fondo a viale Piero della Francesca che attualmente costituisce una barriera tra centro storico e l'area oltre i binari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Nuova area commerciale davanti all'Esselunga. Vi svelo il progettoTremila metri quadri: un'attività commerciale, pubblici esercizi, un parcheggio pubblico e un'area verde attrezzata. Consiglio comunale Napoli sciolto, manca il numero legaleTempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale di Napoli è stato sciolto per mancanza del numero legale.