Arduino Lidl Italia | 800mo negozio è risultato che ci proietta verso quota 1000

L'apertura di un nuovo negozio di una nota catena, il suo ottavo centesimo in Italia, rappresenta un passo significativo per l’azienda. Si tratta di un traguardo che testimonia la crescita continua nel mercato nazionale. Con questa apertura, l’azienda si prepara a espandersi ulteriormente, puntando a raggiungere quota mille punti vendita nei prossimi cinque anni.

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - "L'apertura di questo punto vendita è sicuramente una tappa importante, perché raggiungiamo quota 800 negozi in Italia ma è anche un momento che ci proietta verso i mille punti vendita nei prossimi cinque anni. L'obiettivo di crescita, che rimane invariato, viene accelerato da un piano di investimenti molto importante". Così Emilio Arduino, amministratore delegato Servizi centrali e Sviluppo immobiliare di Lidl Italia, intervenendo in occasione dell'inaugurazione del punto vendita di Viale Corsica 21 a Milano, l'800esimo negozio Lidl in Italia. Un traguardo, quello celebrato con... 🔗 Leggi su Iltempo.it

