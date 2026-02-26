Questa mattina il Consorzio di Bonifica ha avviato la pulizia dei canali di scolo nell’area, su terreno di demanio comunale Ardea, 26 febbraio 2026 – Lavori di bonifica avviati questa mattina nei canali di scolo dell’area delle Salzare, un’estensione di 706 ettari su terreno di demanio comunale. L’intervento eseguito con mezzi e personale del Consorzio di Bonifica. Secondo quanto riferito sul posto, le operazioni sono partite con l’obiettivo di liberare i canali ostruiti, favorire il deflusso delle acque e procedere alla rimozione dei materiali presenti lungo i tratti interessati. Durante le attività sono stati raccolti rifiuti ingombranti e materiali abbandonati, tra cui gomme di grandi mezzi, calcinacci, carcasse di auto, indumenti e carcasse di animali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aversa, area dei Cappuccini recintata dopo la maxi bonifica: rimosse 100mila tonnellate di rifiutiCentomila tonnellate di rifiuti rimosse dall’area dei Cappuccini ad Aversa, al confine con Giugliano.

Riqualificazione dell'area dei moduli del sisma a Mirandola, bonifica ormai ultimataProcedono verso la conclusione le operazioni di bonifica dell'area ex PMAR di via Mazzone, dove erano stati realizzati gli alloggi temporanei per far...

Ardea, al via la bonifica dei canali nell’area comunale dei 706 ettari alle Salzare

Temi più discussi: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI CHE VOGLIONO ACCREDITARSI PER L’UTILIZZO DEI BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI ARDEA ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO; Tutto pronto per l'Ardea Jazz Winter - Quotidiano La Voce; Stop al maxi Centro Rifiuti tra Ardea e Pomezia. L’ultimatum di Città Metropolitana; ARDEA | Sostenibilità e futuro: progetto educativo per formare le nuove generazioni.

Ardea, al via la bonifica dei canali nell’area comunale dei 706 ettari alle SalzareQuesta mattina il Consorzio di Bonifica ha avviato la pulizia dei canali di scolo nell’area, su terreno di demanio comunale ... ilfaroonline.it

Ardea: approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. La soddisfazione dell’assessore al bilancio Emanuela FerranteArdea, Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Bilancio di previsione 2026–2028 ... meridiananotizie.it

ARDEA IN PRIMO PIANO SUL DECORO URBANO: INTERVENTI, DIALOGO E RESPONSABILITÀ CIVICA PER CONTRASTARE DISCARICHE ABUSIVE L’amministrazione comunale di Ardea intensifica l’impegno sul decoro urbano e sul contrasto al conferim - facebook.com facebook