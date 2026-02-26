Aprite un’indagine Sanremo 2026 la notizia sul cantante in gara | si muove il Codacons

A Sanremo 2026 si apre un fronte legale legato alla partecipazione di un cantante in gara. Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, segnalando possibili irregolarità nel rispetto del regolamento. La vicenda riguarda aspetti che potrebbero influenzare la regolarità della competizione e la gestione degli aspetti amministrativi.

Si accende il primo caso “regolamento” a Sanremo 2026: si muove il Codacons e deposita un esposto all’Agcom. Nel mirino finisce Dargen D’Amico, indicato dall’associazione come il primo artista della kermesse a scivolare nella presunta pubblicità occulta, tra palco dell’Ariston e dinamiche legate al Fantasanremo. “È Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta”, denuncia l’associazione, che chiede all’Autorità di “aprire una indagine e sanzionare l’artista”. Secondo il Codacons, il nodo nasce dai bonus del gioco: “ai cantanti che indossano o portano sul palco un fiore arancione”. Per... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, il Codacons denuncia Dargen D’Amico per pubblicità occulta. La replica del cantante: “Non ho accordi”Il Codacons ha presentato un esposto all’Agcom contro Dargen D’Amico per pubblicità occulta al Festival di Sanremo 2026.

Dargen D’Amico a Sanremo 2026, il cantante nel mirino del Codacons per pubblicità occulta“E’ Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nella trappola della pubblicità occulta“.

L'associazione di consumatori Codacons ha accusato Dargen D'Amico di fare pubblicità occulta al marchio della bevanda Aperol a causa di un fiore portato in gara e ha annunciato la presentazione di un esposto all'Agcom "chiedendo di aprire una indagine e

