Apple avrebbe pagato il doppio della ram samsung per assicurare la fornitura di iphone

Recentemente si è diffusa la notizia che Apple avrebbe scelto di pagare il doppio rispetto a Samsung per la RAM, garantendosi così la fornitura necessaria per gli iPhone. Questa decisione riflette le sfide legate alla disponibilità di memoria, che stanno incidendo sulla produzione di dispositivi di consumo e spostando le priorità dei produttori verso i data center.

l'attuale scarsità di memoria sta influenzando il mercato dei semiconduttori, con i produttori orientati principalmente verso le forniture per data center. fonti di settore indicano che apple avrebbe assicurato RAM da samsung per le serie iphone 17 e iphone 18, probabilmente a condizioni non favorevoli rispetto al passato. questa dinamica evidenzia una domanda elevata di memorie avanzate e mette in luce le negoziazioni tra i colossi tech. secondo una relazione proveniente dalla corea, apple avrebbe versato un premio significativo per garantire la RAM fornita da samsung destinata alle serie iphone 17 e iphone 18. la memoria citata è la ram lpddr5x.