Apparecchiature radio-elettriche fuori uso abbandonate davanti alla stazione individuati i responsabili

Nelle vicinanze della stazione, sono stati trovati apparecchi radio-elettrici fuori uso lasciati su un marciapiede, senza rispettare le norme di smaltimento. La scoperta ha portato all’identificazione dei soggetti coinvolti, che rischiano sanzioni per aver abbandonato materiali potenzialmente pericolosi in modo illecito. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le procedure di smaltimento corretto dei rifiuti elettronici.

ANCONA – Rifiuti pericolosi abbandonati su un marciapiede di piazza Rosselli, anziché essere smaltiti regolarmente. La scoperta della polizia locale risale allo scorso 6 febbraio, quando gli agenti della sezione ediliziaambiente del comando dorico hanno ritrovato davanti alla stazione ferroviaria e a poca distanza da attività ricettive e di ristorazione un notevole quantitativo di apparecchiature elettriche fuori uso. L'attenta ispezione dei materiali ha permesso di restringere il campo di provenienza dei rifiuti ad alcune tipologie di attività commerciali, indagine che veniva integrata con l'analisi delle immagini catturate dal sistema comunale di videosorveglianza installato nella zona.

