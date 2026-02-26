Appalto ex Ilva | Semat Sud resta il licenziamento di tutti i 215 lavoratori sia pure con maggiori misure di sostegno Accordo azienda-sindacati

Nell’ambito della vertenza che riguarda il futuro di Semat Sud, si è concluso un incontro al Ministero del Lavoro. L’accordo firmato tra azienda e sindacati prevede il mantenimento dei licenziamenti di tutti i 215 lavoratori, anche se sono state introdotte misure di sostegno più consistenti. La discussione ha riguardato principalmente le modalità di gestione della crisi aziendale e le conseguenze per i dipendenti.