Appalto ex Ilva | Semat Sud resta il licenziamento di tutti i 215 lavoratori sia pure con maggiori misure di sostegno Accordo azienda-sindacati
Nell’ambito della vertenza che riguarda il futuro di Semat Sud, si è concluso un incontro al Ministero del Lavoro. L’accordo firmato tra azienda e sindacati prevede il mantenimento dei licenziamenti di tutti i 215 lavoratori, anche se sono state introdotte misure di sostegno più consistenti. La discussione ha riguardato principalmente le modalità di gestione della crisi aziendale e le conseguenze per i dipendenti.
Di seguito un comunicato diffuso da Fillea Cgil Taranto: «Si è concluso questa mattina al Ministero del Lavoro l’incontro convocato per la formalizzazione dell’intesa sulla vertenza Semat Sud. L’accordo raggiunto oggi conferma quanto già definito ieri in sede amministrativa presso ARPAL Puglia, dove la società aveva ribadito “la necessità di procedere al licenziamento di tutto l’organico aziendale quale necessaria conseguenza della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di cessare definitivamente l’attività produttiva”. Una scelta grave, che segna la fine di un altro tassello della storia industriale dell’ex Ilva e dell’intero territorio ionico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Ex Ilva, azienda dell’indotto: avvio del licenziamento collettivo per 218 lavoratori Semat sud, l'amaro commento di un dipendente tarantino: il pacco di NataleSalvatore De Comito, lavoratore, sindacalista, ha commentato “ecco il pacco di Natale” poi l’amara ironia ha lasciato spazio ad una considerazione...
Ex Ilva, azienda dell’indotto: licenziamento di tutti i 218 lavoratori, i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a TarantoNella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all’esterno di Aigi, l’associazione degli imprenditori dell’indotto ex Ilva.
Ex Ilva: Fillea-Cgil, 'accordo sulla proroga della cigs per la Semat Sud'Si è concluso al ministero del Lavoro l'incontro sulla vertenza dei 215 lavoratori di Semat Sud, azienda dell'appalto ex Ilva. (ANSA) ... ansa.it
Indotto ex Ilva in ginocchio: licenziamenti e altra cassaL'indotto dell'ex Ilva è di nuovo nel vortice. Alle crisi annunciate il mese scorso e ora confermate - si tratta dei 274 licenziamenti tra Pitrelli e Semat Sud -, si aggiungono i contraccolpi ... quotidianodipuglia.it