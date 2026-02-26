di Tiziana Petrelli Per chi ha un anziano in struttura, anche pochi euro in più al giorno non sono un dettaglio: a fine mese diventano una voce pesante in bilanci familiari già messi alla prova dal carovita. Significa fare i conti con pensioni che non bastano, risparmi che si assottigliano e la paura silenziosa di non riuscire a sostenere le spese. Mentre in provincia si moltiplicano le segnalazioni di aumenti delle rette, anche a Fano il tema è aperto. Al Cante di Montevecchio gli adeguamenti sono già scattati, dopo che le rette erano rimaste ferme dal 2020, mentre a Familia Nova già l’anno scorso era stato applicato un aumento in ragione dell’adeguamento Istat e del rinnovo del contratto collettivo nazionale, e per il 2026 è previsto un ulteriore adeguamento Istat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziani in struttura, salasso rette. C’è chi paga 150 euro in più al mese

Anziani, salasso sulle rette: "Verso aumenti fino al 75%. Cambiate quella delibera""Come mai, giunti a febbraio del 2026, le convenzioni 2025 (dal primo luglio scattano gli aumenti) non sono state ancora firmate? Evidentemente le...

Asili nido comunali a Napoli, le rette aumentano fino a 170 euro al mese: chi pagherà di piùIl Comune di Napoli si prepara a rivedere il tariffario per le rette degli asili nido e la mensa scolastica dall'anno scolastico 2026-27.

Discussioni sull' argomento Anziani in struttura, salasso rette. C’è chi paga 150 euro in più al mese; Anziani, salasso sulle rette: Verso aumenti fino al 75%. Cambiate quella delibera.

Anziani in struttura, salasso rette. C’è chi paga 150 euro in più al mesedi Tiziana PetrelliPer chi ha un anziano in struttura, anche pochi euro in più al giorno non sono un dettaglio: a fine mese diventano una voce pesante in bilanci familiari già messi alla prova dal car ... ilrestodelcarlino.it

IMU: PER GLI ANZIANI RICOVERATI SARA’ UN SALASSOSi parla molto di Imu in questi giorni, come pure del loro impatto sulle tasche dei soggetti più deboli. In particolare, un allarme per quanto riguarda gli anziani viene lanciato dallo Spi-Cgil, il ... disabili.com

Il Centro Residenziale “Loro”, inaugurato nel 2009, è una struttura dedicata all’accoglienza di anziani non autosufficienti, anche totali. Un luogo pensato per offrire serenità e continuità assistenziale, dove è possibile vivere in sicurezza, accompagnati ogni gior - facebook.com facebook