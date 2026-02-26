Terzanelli rappresenta la famiglia dell’83enne morta dopo un mese di ricovero. In campo la Sezione Investigazioni Scientifiche per ricostruire la dinamica nell’appartamento di Pergola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana morta e badante accusata di omicidio: al via l’esperimento giudiziale

Anziana muore dopo un mese d’agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidioPergola (Pesaro Urbino), 24 febbraio 2026 – Morta dopo un mese di agonia: ora l’accusa diventa omicidio aggravato.

Pergola, anziana in fin di vita con una ferita alla testa: arrestata la badante accusata di tentato omicidioPERGOLA - Colpo di scena nel caso dell’anziana trovata a terra in casa sanguinante con un una ferita alla testa.

Temi più discussi: Anziana muore dopo un mese d’agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidio; Pergola, morta Maria Bigonzi: l'anziana era stata trovata in una pozza di sangue in casa. La badante ora è accusata di omicidio...; Morta dopo un mese l'anziana trovata ferita in casa, badante ora accusata di omicidio; Pergola - Muore dopo un mese l’anziana ferita in casa, la badante ora accusata di omicidio volontario aggravato.

Anziana morta a Pergola, oggi la perizia in casa: al setaccio le tracce di sangue. La badante (accusata di omicidio) ci sarà? Il gip fino ieri non aveva dato l’okPERGOLA Una giornata cruciale quella di oggi per le indagini sulla morte della 83enne Maria Bigonzi. Alle 10, nell’appartamento di largo Lucania, è in programma ... corriereadriatico.it

Morta l'anziana ritrovata ferita in casa. Si aggrava l'accusa per la badante: omicidio aggravatoÈ morta dopo un mese di agonia a Torrette Maria Bigonzi, l'83enne ritrovata lo scorso 26 gennaio con una grave ferita alla testa nel suo appartamento di Pergola. Si aggrava così la posizione della bad ... rainews.it

ARZIGNANO (VI). SCOPPIA L’INCENDIO IN CASA, ANZIANA MUORE INTOSSICATA Secondo le prime informazioni, l’anziana é morta per le esalazioni di fumo sprigionate dalle fiamme. La tragedia in un’abitazione di via Calavena Alta ad Arzignano. Sul pos - facebook.com facebook

Scomparsi, nessuna traccia del giovane bracciante. Trovata morta, invece, un'anziana che si era allontanat... x.com