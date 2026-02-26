Durante la kermesse di Sanremo, un incontro inatteso ha coinvolto un ex calciatore noto per la sua carriera sportiva. La scena ha sorpreso i presenti, creando un momento di grande spontaneità tra le celebrità presenti. L’episodio si è rapidamente diffuso sui social, attirando l’attenzione di molti appassionati e curiosi. La presenza di questa figura ha arricchito ulteriormente l’atmosfera della manifestazione.

L’ex calciatore Antonio Di Natale ha stupito LDA e Aka7even con un incontro emozionante che anticipa un grande evento a. L’ex calciatore Antonio Di Natale ha stupito LDA e Aka7even con un incontro emozionante che anticipa un grande evento a Napoli Il celebre dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore Antonio Di Natale, noto affettuosamente come Totò, ha sorpreso tutti recandosi a trovare Aka7even e LDA. Il vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2012 ha voluto congratularsi personalmente con i due artisti per il brano presentato e per l’ottima performance canora mostrata nella serata di ieri sul palco di Sanremo. Di Natale, che vanta un rapporto di amicizia con entrambi, è stato accolto con grande calore ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Antonio Di Natale a Sanremo: la sorpresa inaspettata

Kate Middleton, prima uscita pubblica a sorpresa del 2026: la reazione inaspettataKate Middleton ha sorpreso tutti quando si è arrivata con William al Charing Cross Hospital di Londra.

“Arriva la super neve”. Meteo, Giuliacci avvisa gli italiani. Sorpresa inaspettataUna nuova perturbazione atlantica ha iniziato a farsi strada sull’Italia nelle ultime ore, cambiando in modo netto il quadro meteorologico dopo una...

Temi più discussi: Sanremo 2026, Antonio Di Natale sorpresa ad Aka7even e LDA: all'ex calciatore sarà assegnato il Premio Malafemmena; Sanremo, sopresa per Aka7even e LDA: arriva Totò Di Natale; Sanremo, sopresa per Aka7even e LDA: arriva Totò Di Natale; Scafatese, l'unica squadra di calcio imbattuta dalla A alla D: ma ha esonerato l'allenatore e Totò Di Natale si è dimesso.

Di Natale, a Sanremo i complimenti a LDA e Aka7even: a maggio per lui il Premio MalafemmenaTotò Di Natale sarà premiato a maggio a Napoli in occasione della ventiduesima edizione del Premio Malafemmena. tuttonapoli.net

A Sanremo per Aka7even e LDA, ora per Totò Di Natale c’è il premio MalafemmenaAntonio Di Natale, detto Toto’ dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. È stato vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2012 . In mattinata ... internapoli.it

Antonio Di Natale, detto Toto’, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. È stato vicecampione d'Europa con la nazionale italiana nel 2012 . In mattinata ha fatto una sorpresa ad Aka7even e LDA che conosce bene con - facebook.com facebook