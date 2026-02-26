Antonio Bacciocchi e Ratoblanco | Incroci con Maggie

Un concerto narrato per raccontare in musica e parole la protesta operaia negli anni di Margaret Thatcher nel regno Unito. In scena ad Abbadia Isola a Monteriggioni, Antonio Bacciocchi e i Ratoblanco in "Something About Maggie". Per la rassegna "Incroci", sabato 28 alle 18 nella Sala Ildebrando del complesso museale. Si tratta di un viaggio emozionante tra musica e lotta sociale, raccontato e suonato con passione. Durante il lungo governo di Margaret Thatcher (1979-1990), le proteste dei lavoratori, in particolare dei minatori, contro chiusure e licenziamenti, hanno segnato un’epoca di lotta disperata contro le politiche liberiste più feroci. A queste battaglie si unirono moltissimi musicisti, che con le loro canzoni divennero voci potenti di resistenza e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Per la rassegna Incroci, sabato 28 febbraio alle ore 18, nella suggestiva cornice della Sala Ildebrando nel complesso monumentale e museale di Abbadia Isola, prende vita un appuntamento unico e coin

Le voci, le immagini, la canzoni da una stagione di lotte disperate. Sabato 25 al Politeama di Poggibonsi con Antonio Bacciocchi e i Ratoblanco POGGIBONSI. Musica e parole da una stagione di lotte

