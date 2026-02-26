Anomalia termica di fine febbraio | quando torna il freddo invernale

Non avremo cambiamenti degni di nota per almeno altri 10-14 giorni: ecco i due scenari che metterebbero fine all’anticiclone con il ritorno di piogge, neve e calo termico AAA cercasi inverno disperatamente: ormai da alcuni giorni l’anticiclone che si è insediato sul nostro Paese ma anche su tutto il bacino del Mediterraneo, oltre alla classica stasi atmosferica, provoca un deciso aumento termico diurno con valori molto più consoni al mese di marzo se non aprile. L’inverno, insomma, si sta prendendo una pausa. Il caldo anomalo non ha risparmiato nemmeno il Nord Italia. “In Piemonte e Valle d'Aosta si sono superati i 24°C e le temperature in Italia continuano ad essere quasi ovunque 10°C sopra la media del periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meteo, Anomalia Termica di Fine Febbraio, scarti di 10°C per altre 2 settimane. Parla il meteorologo TediciSiamo passati da un estremo all'altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l'inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l'Italia e l'Europa occidentale sprofondano ... ilmeteo.it

Meteo, continuano le anomalie termiche di fine febbraio: ecco quanto durerà questo scampolo d’estate in invernoSiamo passati da un estremo all’altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l’inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l’Italia e l’Europa occidentale sprofondano ... affaritaliani.it

