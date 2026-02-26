‘Animali notturni’ di cosa parla e chi ha scritto la canzone di Malika Ayane

Malika Ayane ha presentato una nuova canzone intitolata “Animali notturni” al Festival di Sanremo, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La cantante, nota per la sua capacità di mescolare diversi stili musicali, ha scelto di affrontare un tema che invita alla riflessione e all’introspezione. La performance si è svolta sul palco dell’Ariston, segnando un ritorno importante per l’artista.

Milano, 26 febbraio 2026 – Malika Ayane torna al Festival di Sanremo dopo essere stata sul palco dell’Ariston “4 volte e mezza, perché l’ultima era quella del 2021 senza pubblico e quindi vale mezzo Festival. Quello del 2026 ne varrà uno e mezzo”. Tutto questo per dire che la cantautrice milanese è alla sesta partecipazione al Festival di Sanremo: “Non mi sono mai sentita in gara, nemmeno la prima volta. L’ho sempre vissuto come una bella rassegna di musica che ospita artisti diversi tra loro. Un po’ come un festival del cinema: c’è sempre un vincitore, ma la cosa che conta davvero è vedere tanti bei film” ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

