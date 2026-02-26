E’ stato approvato dal consiglio comunale il regolamento per la tutela e il benessere degli animali. Si tratta di un provvedimento che rafforza in modo significativo le politiche locali dedicate alla protezione degli animali e alla promozione di una convivenza più equilibrata tra cittadini e animali sul territorio. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della commissione Ambiente e Animali, Alessia Casotti, che ha seguito da vicino l’iter del regolamento e il lavoro di confronto che ha portato alla stesura definitiva del testo. "Questo regolamento – dice Casotti – rappresenta un passo concreto verso una città più attenta e responsabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Animali Ecco il regolamento per tutelarli

Leggi anche: Botti di Capodanno: l'incubo degli animali domestici, come tutelarli

Dalla parte degli animali. Regolamento alle fasi finaliPalazzo civico al lavoro per stilare una serie di norme che andranno a favorire la vita degli amici a quattro zampe.

Luca Sommi sui diritti degli animali

Temi più discussi: Animali Ecco il regolamento per tutelarli; A Rivoli nasce la Consulta per i diritti e il benessere degli animali: ecco di cosa si occuperà; Cani in cabina fino a 30 kg: Ita Airways prima al mondo. Ecco quando si parte; Blocco animali domestici, da aprile viaggiare sarà impossibile | Serve la nuova documentazione o resti fermo per sempre.

Tutela degli animali domestici e selvatici, il Comune di Imperia si impegna con un regolamentoLa proposta della consigliera Amoretti approvata all’unanimità: Costituiremo un gruppo di lavoro, la sensibilità è cambiata ... ilsecoloxix.it

Animali, arriva il nuovo regolamento: divieto di collari elettrici e a strozzo per i cani, niente di felini e giraffe nei circhi. Cosa cambiaDivieto di collari elettrici e a strozzo, obbligo di assicurazione, di guinzaglio corto e museruola nei luoghi pubblici per i proprietari di cani speciali. Queste le principali novità del ... leggo.it

BUONE NOTIZIE! L'Unione Europea ha revisionato il regolamento sui detergenti, vietando l'uso di animali per testare i prodotti per la pulizia della casa: le aziende dovranno utilizzare metodi che non prevedono l'uso di animali per dimostrare la sicurezza dei l - facebook.com facebook

Il regolamento mira a garantire benessere agli animali e la corretta convivenza con l'uomo x.com