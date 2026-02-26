Il (primo) sigillo sulla corsa di Beppe Angiolini a Palazzo Cavallo arriva da Fratelli d’Italia. Il partito che ha la golden share della coalizione chiude il direttivo con un "sì" al progetto civico lanciato dal re della moda aretina. Significa che l’adesione sarà espressa sulla scheda elettorale anche con i simboli dei partiti che appoggiano la candidatura a sindaco di Angiolini. Che incassa nuovi endorsement, come nel caso di Giovanni Grazzini (un tempo, ormai lontano, dato tra i candidati papabili nel post Ghinelli). Oggi il noto commercialista esce allo scoperto: "Ho deciso di mettere la mia esperienza professionale al servizio di Arezzo sostenendo Beppe Angiolini che mi ha chiesto di entrare nella sua squadra: è un gruppo nuovo, entusiasta e fuori dagli steccati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angiolini va in passerella. Il via libera dei meloniani al progetto civico di Sugar

Il ciclone Beppe Sugar. Con Angiolini in campo ad Arezzo si ribaltano le strategieArezzo, 23 febbraio 2026 - L’annuncio dirompente di Beppe Angiolini, il re della moda aretina e fondatore della storica boutique Sugar, ha scosso...

Via libera al progetto definitivo per il cimitero dei Rotoli, Lagalla: "Scongiuriamo nuove emergenze"Via libera al progetto definitivo, in linea amministrativa, per la manutenzione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e per gli interventi di pronto...