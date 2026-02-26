Ancora un' auto contromano nel tunnel delle Meridiane | l' ennesimo episodio spaventa Lecco

Un altro episodio di auto in contromano nel tunnel delle Meridiane a Lecco si è verificato questa mattina. Alle 11:35, un veicolo ha imboccato il tratto nord del tunnel provenendo dall’imbocco meridionale. L’incidente ha attirato l’attenzione degli automobilisti e ha creato momenti di preoccupazione tra i passanti. La situazione si è risolta senza conseguenze rischiose, ma resta una preoccupazione per la sicurezza stradale della zona.

Erano le 11:35 di questa mattina, giovedì 26 febbraio, quando un veicolo ha imboccato contromano l'imbocco meridionale del tunnel cittadino della SS36, nel tratto accessibile dalla rotatoria del centro commerciale Le Meridiane. A segnalarlo a LeccoToday.it è stato un lettore che si trovava nei.