Ancona Palazzo di Vetro a rischio | 250 cantieri fermi e stipendi non

A Ancona, il cantiere del Palazzo di Vetro si trova in una fase di fermo da tempo, coinvolgendo circa 250 lavori sospesi e numerosi lavoratori senza stipendio. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e le imprese locali, mentre le attività legate al progetto sono state interrotte. La mancanza di progressi evidenzia le difficoltà di un intervento che avrebbe dovuto portare innovazione alla città.

Il Palazzo di Vetro ad Ancona, simbolo di modernità e innovazione, rischia di trasformarsi in un’altra incompiuta italiana. La struttura, destinata ad ospitare il nuovo Rettorato e uffici della Provincia, ha arrestarsi i lavori, con il rischio concreto di non rispettare i tempi previsti dal Pnrr. La crisi, emersa durante il question time di ieri, ha acceso i riflettori sul ministro Matteo Salvini, accusato dall’opposizione di gestione approssimativa e ritardi sistemici. La situazione è critica: l’impresa Marinelli, incaricata dei lavori, è in grave difficoltà, con dipendenti senza stipendio da mesi e oltre 250 cantieri fermi in tutta Italia. La politica si scatena: da un lato le accuse di incompetenza, dall’altro la richiesta di interventi urgenti per salvare il progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

