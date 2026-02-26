Anagni successo per gli Open d' Italia di calcio balilla FIGeST

A Anagni si sono svolti gli Open d’Italia di calcio balilla FIGeST, attirando numerosi appassionati e giocatori da diverse regioni. La competizione si è tenuta presso il centro Michelangelo Events, confermando la città come palcoscenico importante per questo sport. L’evento ha visto confronti intensi e coinvolgenti tra i partecipanti, sottolineando la crescita del calcio balilla nel panorama nazionale.

La città dei Papi si è confermata ancora una volta capitale del calcio balilla ospitando, presso il centro Michelangelo Events, gli Open d’Italia 2026. L’evento, promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in collaborazione con la Lega Italiana Calcio Balilla e il supporto della International Table Soccer Federation, ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da ogni angolo della Penisola. Per tre giorni i migliori talenti della disciplina si sono sfidati nella spettacolare specialità del “Doppio Volo”, dando vita a match caratterizzati da tecnica purissima, riflessi fulminei e un eccezionale spirito sportivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

