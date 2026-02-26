Ampliamento dell’operatività degli aeroporti | c' è anche Salerno la soddisfazione di Ferrante

È stato dato il via libera all’ampliamento dell’attività negli aeroporti di diverse città italiane, tra cui Salerno. Questa decisione mira a migliorare la capacità operativa e a rendere più efficace la gestione degli scali. La scelta si inserisce in un piano più ampio volto a potenziare le infrastrutture aeroportuali e a rispondere alle esigenze del settore.

“Il parere positivo dell’Enac al progressivo ampliamento dell’operatività degli aeroporti di Comiso, Crotone, Cuneo, Forlì, Parma, Rimini e Salerno risponde all’esigenza di valorizzarne le potenzialità e garantirne la piena efficienza. La decisione di includere lo scalo di Salerno nel programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Aeroporti, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac su scalo SalernoTempo di lettura: < 1 minuto“L’aeroporto di Salerno rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Campania. ‘No’ all’ampliamento del porto di Salerno, in piazza anche alcuni sindaciTempo di lettura: 2 minutiCi sarà anche una rappresentanza dei Sindaci della Costa d’Amalfi alla mobilitazione promossa per domenica prossima a... Temi più discussi: Senato: decreto Proroghe sulla linea del traguardo; Rwm, via libera dal ministero all'ampliamento della fabbrica delle bombe; Conclusi i lavori all'aeroporto Catullo di Verona, soddisfazione dell'assessore Gottardi; RWM Italia: il MASE autorizza la piena operatività del sito di Domusnovas. Ampliamento dell’operatività degli aeroporti: c'è anche Salerno, la soddisfazione di FerranteL’ampliamento dell’operatività, a partire dal primo semestre del 2027, consentirà di estendere l’orario a 18 ore passando da servizio Afis a servizio Tower, con l’obiettivo di assicurare la crescita d ... salernotoday.it Aeroporti. Ferrante (Mit), Ok Enac a ampliamento operatività Salerno, obiettivo crescitaStampa Il parere positivo dell’Enac al progressivo ampliamento dell’operatività degli aeroporti di Comiso, Crotone, Cuneo, Forli, Parma, Rimini e Salerno risponde all’esigenza di valorizzarne le pote ... salernonotizie.it YouTG.net. . Fabbrica delle bombe Rwm, il Mase autorizza l'ampliamento: "piena operatività del sito" Il sindaco di Selargius revoca le deleghe all'assessore arrestato: "Decisione sofferta ma dovuta" Ancora maltempo in Sardegna: vento forte e mareggiate - facebook.com facebook Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, nell'ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia, è prevista nel fine settimana dal 27 febbraio al 1 marzo la prima fase delle operazioni di apertura al traffico del nuovo viadotto "Ribuio" x.com