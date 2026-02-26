Amico Fragile 2.0 riparte il progetto a sostegno dell’inclusione sociale dei bimbi

Dopo il successo della prima edizione del “Progetto Amico Fragile” è da poco partita la seconda annualità. Il progetto “Amico Fragile 2.0”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito delle misure di sostegno al Terzo Settore previste dal PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3, relativo agli interventi socio-educativi strutturati per il contrasto alla povertà educativa nel Mezzogiorno, e sostenuto dal programma NextGenerationEU – annualità 2023, rappresenta la naturale prosecuzione dell’omonima iniziativa avviata nell’annualità 2022 e brillantemente portata a conclusione nel 2024. La progettualità coinvolge complessivamente 150... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

