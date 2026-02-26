Alta Irpinia dall’Osservatorio un fronte comune per le aree interne

Confronto operativo a Sant’Andrea di Conza con il Prefetto Rossana Riflesso. Sindaci e istituzioni uniti per affrontare le criticità delle aree interne. Ambiente, sanità e trasporti al centro del dibattito “L’Osservatorio – ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso – rappresenta uno strumento concreto di conoscenza e responsabilità condivisa. Le aree interne non chiedono attenzione formale, ma interventi strutturati e coerenti con le loro specificità. Il nostro impegno è accompagnare questi territori in un percorso che ne rafforzi e ne valorizzi le risorse sostenendone le criticità”. Ieri a Sanremo: serata ‘olimpica’, Achille Lauro canta per le vittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giunta Fico, Unimpresa Irpinia Sannio saluta la svolta per le aree interneTempo di lettura: 4 minutiUnimpresa Irpinia Sannio accoglie con favore la composizione della nuova giunta regionale presentata dal presidente Roberto...

Aree interne, CSV Irpinia Sannio: bene l’approccio di FicoTempo di lettura: 2 minutiETS -CESVOLAB rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Fico, a tutta la giunta regionale, esprimendo...

