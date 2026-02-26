Almanacco | Giovedì 26 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 26 Febbraio è il 57° giorno del calendario gregoriano. Mancano 308 giorni alla fine dell'anno. 1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico; 1947 – In Jugoslavia il generale tedesco Alexander Löhr viene condannato a morte per crimini di guerra nei confronti di civili jugoslavi e fucilato; 1982 – Iniziano le trasmissioni di Radio Italia la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana; 1991 - Guerra del Golfo: su Radio Baghdad, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Giovedì 26 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 26 febbraio è il 57º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e riservato, con una forte capacità di osservazione. È una persona che preferisce agire con discrezione, ma sa ... trevisotoday.it

L'oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026: le previsioni segno per segnoScopriamo insieme l’ oroscopo per la giornata di domani, giovedì 26 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale. La Luna e Giove splendono nel segno del Cancro, amplificando emozioni e sensibilità per ... notizie.it

