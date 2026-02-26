All' Ospedale di Erba un nuovo ambulatorio di dermatologia e chirurgia plastica

All’Ospedale di Erba è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla dermatologia e alla chirurgia plastica, offrendo così un punto di riferimento aggiornato per i pazienti. La struttura mira a garantire servizi specialistici più accessibili e tempestivi, rispondendo alle esigenze di cura e prevenzione della pelle. La scelta di ampliare l’offerta sanitaria si inserisce in un percorso di miglioramento continuo delle prestazioni ospedaliere.

