Allarme maranza a Terni botte e coltelli per rubare soldi e cellulari | tre ragazzi nei guai
A Terni, si sono verificati episodi violenti legati a tentativi di furto di soldi e cellulari. Tre giovani sono stati coinvolti in un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato all’applicazione di misure cautelari. Le indagini sono ancora in corso e si stanno approfondendo i dettagli degli episodi avvenuti in città.
Rapina aggravata. È l’ipotesi accusatoria con cui gli agenti della squadra mobile di Terni – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia – ha eseguito tre misure cautelari nei confronti di altrettanti ragazzi. Nell’indagine è finita anche una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guaiNegli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di...
Leggi anche: Droga e coltelli nascosti negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guai