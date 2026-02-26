Uno ha solo 14 anni. Armi nascoste in casa: video Instagram e TikTok li inchiodano per gli spari in strada a Capodanno L'alba milanese ha un sapore amaro quando è la Squadra mobile a suonare il campanello. Ieri mattina, mentre la nebbia si aggrappava ancora ai lampioni di via Padova, il dirigente Alfonso Iadevaia ha coordinato un blitz chirurgico contro i «maranza» in erba. Nove denunce, tra Milano e l'hinterland: cinque minorenni, uno con la torta di compleanno ancora fresca (appena 14 anni), gli altri con precedenti da manuale furti con strappo, rapine lampo - i reati che fanno tremare le signore con la borsa firmata. Guidati dal pm Maura Ripamonti del tribunale ordinario e dalla pm Sabrina Ditaranto del tribunale dei Minori, gli investigatori hanno perquisito case modeste, armadi stipati, cassetti segreti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - All'alba il biltz anti maranza: 9 denunce (5 sono minorenni)

Scontri tra tifosi di Casertana e Catania in A2: 30 denunce, 2 sono minorenniNei confronti degli indagati il Questore di Salerno ha avviato la procedura per l’adozione di altrettanti provvedimenti di Daspo Gli agenti della...

Aggressioni e ricatti sui social, misure cautelari per cinque maranza minorenniLa Polizia di Stato di Piacenza, con il coordinamento della Procura dei minori di Bologna, ha eseguito misure cautelari personali emesse dal Gip del...

La legge anti-maranza presentata da Marta Fascina

Temi più discussi: All'alba il biltz anti maranza: 9 denunce (5 sono minorenni); Spaccio di droga: scattano sette arresti, all'alba il blitz della Polizia; Casal di Principe, blitz antidroga: 2 arresti; Spaccio di droga | scattano sette arresti all' alba il blitz della Polizia.

Blitz all’alba nel parco dello spaccio: arresti e denunce a MoncalieriNel mirino i bivacchi e i rifugi di fortuna allestiti tra alberi e cespugli da persone che vivevano stabilmente all’interno del parco. Gli agenti hanno identificato otto uomini, tutti stranieri senza ... giornalelavoce.it

Blitz all’alba contro il clan Vanella-Grassi: arresti a Napoli, coinvolti anche esponenti della ’ndranghetaDalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che stanno dando esecuzione a una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale partenopeo, ... cn24tv.it