Alice Sara Ott sale sul podio da solista
Sabato alle 20 il Teatro alla Scala accoglie di nuovo Semyon Bychkov alla guida della Czech Philharmonic che aveva già diretto al Piermarini nel 2023 nella Stagione Filarmonica. Il programma accosta la Sinfonia n. 4 di Felix Mendelssohn Bartholdy detta "Italiana" alle musiche tratte da Pulcinella di Igor’ Stravinskij, balletto con canto in un atto che vede la partecipazione del soprano Stefanie Iranyi, del tenore Eric Finbarr Carey e del basso Jongmin Park. Protagonista in questo programma nel ruolo di solista nel Concerto in sol per pianoforte di Maurice Ravel Alice Sara Ott, che sostituisce Beatrice Rana. Alice Sara Ott nata a Monaco di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Raccolta differenziata, i dati. San Giuliano sale sul podio
La Centese sale sul podio. Vittoria e terzo postoCentese 2 Felsina 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (31’ st Pagano), Kourouma, Rimondi, Pellielo (8’ st Belicchi), Sassu, Marchesini, Fabbri...