Avviate nei giorni scorsi e in prosecuzione per tutto il 2026, ad Alfonsine sono in corso le operazioni di miglioramento della segnaletica stradale di tipo orizzontale. Si tratta di un’operazione che, assieme alla sostituzione e all’ampliamento della segnaletica verticale, è funzionale al miglioramento della sicurezza: verrà rinnovata e incrementata la segnaletica orizzontale nelle strade del centro e nelle zone extraurbane, oltre ai centri di Filo e Longastrino. Anche numerosi parcheggi saranno oggetto di una più chiara delimitazione con nuove strisce dipinte sull’asfalto. Durante le operazioni, la ditta incaricata lavorerà con brevi chiusure o temporanee limitazioni della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alfonsine, corso Matteotti. Prosegue la riqualificazione

