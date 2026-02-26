Alba e l’evasione di San Valentino Si è costituita l’assassina dell’anziana

Si è costituita dopo dieci giorni in fuga, Alba Leonora Sevillano Zambrano, la 42enne ecuadoriana evasa il giorno di San Valentino dal carcere di Bollate. La donna si è presentata nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio al carcere di San Vittore ed è stata presa in carico dalla polizia penitenziaria. Evasa durante un permesso premio, pare che la non si sia mai allontanata da Milano. Per giorni gli agenti l’hanno cercata, soprattutto negli alloggi di connazionali nei quali si pensava potesse aver trovato rifugio. Nelle prossime ore sarà interrogata per capire cosa ha fatto in questi dieci giorni e se qualcuno l’ha aiutata. L’ecuadoriana condannata per omicidio con fine pena nel 2032 era detenuta a Bollate per aver ucciso nel 2011, strangolandola, Franca Monfrini, 81 anni, nel suo appartamento in via Borsa a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

