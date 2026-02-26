Alatri 52enne aggredisce i Carabinieri per nascondere la droga Arrestato

Un controllo di routine si è trasformato in una colluttazione la scorsa notte ad Alatri. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio di perlustrazione per il contrasto ai reati predatori e allo spaccio, hanno tratto in arresto un 52enne del luogo con l'accusa di resistenza a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Frosinone: ad Alatri aggredisce i carabinieri, 52enne arrestato

Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga, 52enne arrestato dai carabinieriDurante un normale controllo sul rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno scoperto un episodio che...

durante un controllo notturno, i militari della Compagnia Carabinieri di Alatri hanno fermato l’uomo in violazione dell’obbligo di dimora; la giovane 29enne deferita per inosservanza del foglio di via - facebook.com facebook