Al Villaggio Mafalda arriva il Concerto del tè un pomeriggio di musica per nonni e bambini

Domenica 1 marzo, alle ore 16, il salone del Villaggio Mafalda in via Dragoni, 75L, ospiterà una nuova edizione del "Concerto del tè", un evento che mette al centro il piacere di condividere la musica dal vivo in un’atmosfera accogliente e familiare. Protagonisti del concerto gli insegnanti e gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Al Villaggio Mafalda una giornata di festa e solidarietà con musica, mercatini e letture animate per i più piccoliLa Cooperativa Sociale Paolo Babini si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, divertimento e solidarietà.

Villaggio Mafalda in festa: da 19 anni gli Amici della Befana al fianco dei più piccoliSabato il Villaggio Mafalda ha aperto le sue porte per una grande festa natalizia.

Argomenti discussi: Forlì, al Villaggio Mafalda la nuova edizione del ‘Concerto del Tè’; Nuove rotte Ryanair al Ridolfi, Ancarani (Pd): Notizia importante per il rilancio dell’aeroporto di Forlì.