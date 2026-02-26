Al via il percorso per genitori e figli preadolescenti | ne parla il programma di Radio Rai Formato Famiglia

Su Rai Radio Uno, nel programma “Formato Famiglia” condotto da Daria Alessandrini, si discute di un nuovo percorso dedicato a genitori e figli preadolescenti. Il progetto “Com’ero io, come sei tu” coinvolge il Centro per le Famiglie comunale e l’Azienda Usl di Piacenza, offrendo uno spazio di confronto e supporto per le famiglie che affrontano questa fase di crescita.