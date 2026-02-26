Al Ittifaq è ufficiale | panchina a Paolo Montero

Al Ittifaq, è arrivata l’ufficialità: Paolo Montero assume il ruolo di allenatore. Dopo aver lasciato la Juventus Next Gen nel novembre 2024, l’ex calciatore non aveva ancora intrapreso nuovi compiti nel mondo del calcio. Ora, con questa nomina, inizia una nuova avventura nel campionato locale, segnando un passo importante nella sua carriera da tecnico.

Dopo l’esonero del novembre del 2024 dal ruolo di allenatore della Juventus Next Gen, Paolo Montero non ha avuto nuovi incarichi da allenatore, ma da oggi è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al Ittifaq. Per l’ex difensore della Juventus è iniziata una nuova avventura dove troverà Mario Balotelli, trasferitosi negli Emirati Arabi appena qualche settimana fa. La carriera da allenatore di Paolo Montero lo ha visto in Italia alla guida della Sambenedettese prima, della Juventus Primavera poi, arrivando anche a sostituire Massimiliano Allegri nelle due partite successive alla vittoria della Coppa Italia. Dopo la breve esperienza alla Juventus Next Gen ora è giunto il momento dell’avventura alla guida dell’Al Ittifaq, deciso a rinnovarsi profondamente in questi mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

