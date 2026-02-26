ai in cartella ma i ragazzi non spengono il pensiero

L’intelligenza artificiale è entrata nella "cassetta degli attrezzi" di quasi un alunno su due. È quanto emerge da un sondaggio che ha coinvolto 464 studenti tra classi prime, seconde e terze della nostra scuola che ha delineato un rapporto ormai quotidiano con le nuove tecnologie. Se il 46% del campione dichiara di utilizzare regolarmente l’AI, le motivazioni svelano un panorama a due facce: il 39% la sfrutta come un "tutor personale" per approfondire argomenti complessi e capire meglio le lezioni, mentre il 23% ammette di cercarvi una scorciatoia per terminare i compiti più velocemente. Una scorciatoia che, se usata senza criterio, rischia di ridurre la creatività e di indebolire le capacità personali di ragionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

